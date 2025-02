Oasport.it - Alexander Zverev polemico dopo il ko contro Cerundolo: “Il pubblico argentino non sa come comportarsi”

Era il giocatore più atteso nell’ATP250 di Buenos Aires (Argentina). Il tedesco (n.2 del mondo) aveva deciso di affrontare la trasferta sulla terra rossa sudamericana, per liberarsi delle “tossine” della sconfittaJannik Sinner nella finale degli Australian Open 2025. Un ko chiaro quello del teutonico nell’atto conclusivo del Major di Melbourne ed era interessante capire se qualche “scoria” fosse rimasta.Si può affermare chenon abbia dimostrato quella solidità che a parole aveva voluto manifestare ai microfoni, alla vigilia della sua partecipazione nel torneo in Argentina: “Devo continuare a credere in me stesso, che sono abbastanza bravo da vincere uno Slam ed essere il numero uno al mondo. Questa è la mia mentalità ed è ciò su cui ho lavorato a casa in queste settimane”, aveva dichiarato.