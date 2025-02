Oasport.it - Alexander Zverev eliminato nei quarti di finale a Buenos Aires! Fonseca continua a impressionare

Giornata piuttosto emozionante neididell’ATP250 di. Sulla terra rossa argentina, le ore a precedere le sfide dello schedule sono state condizionate dalla notizia del ritiro, prima di scendere in campo, di Lorenzo Musetti. Un risentimento muscolare al polpaccio della gamba destra per il toscano, accusato nella partita vinta contro il francese Corentin Moutet, ha portato alla decisione di alzare bandiera bianca. E così, strada spianata in semiper lo spagnolo Pedro Martinez (n.41 ATP). Da capire se l’azzurro (n.16 del ranking) sarà in grado di recuperare per il torneo di Rio de Janeiro della prossima settimana o se, come è molto probabile, dovrà rinunciare.Martinez, in tutto questo, si sarebbe aspettato di affrontare nel penultimo atto il n.2 del mondo,