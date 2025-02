Notizie.com - Alex Zanardi, spunta un’altra commovente verità: cos’è successo

A margine di un incontro tra l’atleta paralimpico e gli studenti liceali è emerso un retroscena riguardante il campione bologneseParli di lui e l’odore della leggenda inizia a pervadere qualunque discorso si tocchi. Qualunque cosa si possa dire su una persona, ancor prima che atleta straordinario e grande campione, che ha commosso l’Italia intera e non solo più volte. Che ha tenuto col fiato sospeso gli sportivi italiani innumerevoli volte. Che ha fatto anche gridare al cielo quanto possa essere ingiusta talvolta la vita, ma anche quanto possa essere d’esempio per non mollare mai. Per crederci sempre, fino in fondo.(Ansa Foto) – Notizie.comSe non fosse stata inventata prima, certamente la parola ‘resilienza’ sarebbe stata introdotta nel vocabolario per definire l’uomo, uno dei personaggi più incredibili che abbia mai prodotto lo sport italiano.