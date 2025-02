Metropolitanmagazine.it - Alessia Marcuzzi, tutti gli ex famosi e chi sono i padri dei suoi figli, da Simone Inzaghi a Facchinetti

Il primo fidanzato noto diè stato l’ex: una relazione durata durata 8 anni dalla quale è nato il primoo, Tommaso. Dopo la nascita del loro bambino la storia finì come raccontato dal suo agente:“È stata una grande storia d’amore che si è conclusa in maniera amichevole. Ci saranno ancora momenti di incontro in cui dovranno parlare delle faccende pratiche che riguardano Tommaso, il loro bambino nato un anno fa.”Successivamente, avrà una relazione durata 5 anni con Carlo Cudicini, portiere italiano che militava tra le file del Chelsea, al quale è stata legata dal 2003 al 2008. Dopo cinque anni l’amore trae Cudicini arriva al capolinea, con una dichiarazione della conduttrice nella quale aveva ammesso di avere bisogno di una pausa e del tempo per sé stessa.