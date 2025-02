Liberoquotidiano.it - Alessia Marcuzzi "impazzisce" e va dalla Venier. Quando Mara vede il suo Lato B... Festival in tilt | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una diva all'Ariston.scende le temutissime scale, i telespettatori deldi Sanremo impazziscono. E non sanno ancora cosa sta per accadere. La conduttrice romana, 52 anni meravigliosamente portati, indossa un lungo abito da sera nero. Semplice, aderentissimo, sensuale. Con la sorpresa di una lunga scollatura sulla schiena che manda ai matti i social. Il suo esordio è al cardiopalma. A Carlo Conti dice subito: "Ho bisogno di contatto fisico". Il conduttore si prepara chiedendo scusa alla moglie e scatta il primo caloroso abbraccio. "Mi serve anche con qualcuno del pubblico", prosegue la conduttrice di Boomerissima, che quindi si lancia in platea e abbraccia, in prima fila. Ziasorridente la congeda con una bella pacca sulB. Non paga, lavuole abbracciare uno sconosciuto.