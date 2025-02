Quotidiano.net - Alessia Marcuzzi è single? Vita privata e carriera della conduttrice della finale di Sanremo 2025

, 14 febbraioè una delle conduttrici più amatetelevisione italiana, capace di reinventarsi e rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Illa vede protagonista sul palco dell’Ariston come co-del Festival di, accanto a Carlo Conti. Ma non solo. Mentre la suacontinua a evolversi, anche la suaè sempre sotto i riflettori. Dopo il matrimonio finito con Paolo Calabresi Marconi e una storia sentimentale caratterizzata da importanti legami, oggisi definisce “felicemente”, ma non esclude sorprese sul fronte amoroso. C’è chi parla di un possibile riavvicinamento con l’ex marito, ma lacontinua a mantenere il massimo riserbo sulla sua situazione sentimentale. Lasentimentaleha avuto unasentimentale con relazioni importanti che l’hanno portata a costruire una famiglia allargata, di cui va molto fiera.