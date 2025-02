Metropolitanmagazine.it - Alessia Marcuzzi, co-conduttrice a Sanremo 2025, il tira e molla con l’ex marito e la vita da single

Nella serata finale di, ad affiancare Carlo Conti saranno Alessandro Cattelan, promosso al palco dell’Ariston al termine del DopoFestival, e. La vulcanica presentatice si è detta felicissima della convocazione al Festival, degna celebrazione del suo ritorno in Rai, avvenuto, dopo un trentennio in Mediaset, nel 2022.e Paolo Calabresi Marconi: il matrimonio e la separazioneNel 2014,ha sposato Paolo Calabresi Marconi, trascorrendo con lui nove anni di serenità. Classe 1964, Paolo è un produttore televisivo e proprietario, insieme al socio Alessio Gramazio, della casa di produzione Buddy Film, realizza spot pubblicitari e videoclip per Poste Italiane, Rai, Fiat, L’Oréal e altri clienti famosi.Il loro matrimonio, però, è terminato nel 2023, mentre sul web impazzavano voci di un flirt, mai confermato, tra lei e Stefano De Martino.