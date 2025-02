Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Cattelan, il primo incontro con la moglie: “Non sapevo chi fosse, credevo di averlo visto al parco”. Ecco chi è Ludovica Sauer

Ad unirli è l’amore per l’Inter ma, ancora di più, quello per le figlie Nina (nata nel 2012) e Olivia (2016). Loro sono, che proprio allo stadio si sono incontrati per la prima volta nel 2008. E pensare che quel giorno, co-conduttore della finale di Sanremo 2025, ha pure rischiato di non andare a san Siro. La sera prima era in un noto locale di Milano, come raccontato da lui stesso, “e non ero proprio nelle condizioni di andare allo stadio. Però era l’anno in cui avremmo potuto vincere lo scudetto nel derby”. L’Inter non vinse lo scudetto, ma perc’era in serbo un’altra gioia ben più grande: l’con la donna della sua vita.quel che c’è da sapere su di lei.Chi èè nata nel 1981 in Svizzera da papà tedesco e mamma brasiliana.