Alberto Angela a Sanremo social scatenati | Il dilf italiano per eccellenza

Roma,15 febbraio 2025 – Ai muscoli di Mahmood contrappone la sobrietà e un’eleganza senza tempo.“ilper” entra in trend suidopo il suo intervento sul palco di. La satira corre suie colpisce anche l'ospite più 'serio' del Festival 2025. Il suo fascino maturo che miete molte vittime tra le donne di tutte le età non sfugge al graffio dei. Che per lui coniano un termine ad hoc: '', in antitesi a 'Milf' con cui si definiscono le donne piacenti e piuttosto conturbanti di una certa età. Italian Tv presenter(R) andFestival host and artistic director Carlo Conti on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 15 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025.