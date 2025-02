Sport.quotidiano.net - Al Mazza una sola vittoria in 55 anni. Ora il Rimini vuol riscrivere la storia

Le braccia al cielo al ’Paolo’ di Ferrara ilin oltre 50di precedenti le ha alzate unavolta. Era la stagione 2009-2010, era serie C1, e Giacomini e Vitiello consegnarono i tre punti ai biancorossi contro la Spal. Poi 7 mezzi sorrisi a Ferrara, ma anche 13 volte in cui i biancorossi hanno fatto ritorno in Romagna con il muso lungo. Insomma, in casa della Spal ilstoricamente ha sempre avuto vita dura. Ventuno le gare giocate dal 1969 a oggi. E pure il precedente più recente, quello della passata stagione, è stato piuttosto amaro. L’autogol di Gigli, poi il raddoppio di Antenucci, lo stesso Gigli che riavvicina i biancorossi fino alla rete definitiva di Tripaldelli. Insomma, un 3-1 doloroso per i biancorossi in campo e per i biancorossi sugli spalti la scorsa stagione.