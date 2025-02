Al Gemelli notte tranquilla per il Papa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.23Francesco ha trascorso una "" compatibilmente con il quadro clinico per il quale è ricoverato da ieri al Policlinicodi Roma per un'infezione alle vie respiratorie. Lo si apprende da fonti vaticane. Bergoglio è arrivato ieri all'ospedale molto affannato per la difficoltà respiratoria legata a un eccesso di catarro. La cura seguita in casa contro la bronchite non aveva dato i risultati sperati e in ospedale è stata iniziata una nuova terapia. Annullati gli impegni delper i prossimi 3 giorni.