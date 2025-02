Sport.quotidiano.net - Al Brescia non basta l’orgoglio per fermare il Sassuolo

Un buon“spaventa” ilcapolista, ma deve arrendersi davanti ai colpi dei tanti giocatori di classe in neroverde. La squadra di Maran, che sino ai risultati degli incontri che completeranno la ventiseiesima giornata rimane al di fuori dei play out, sostanzialmente non ha demeritato in casa della quotata formazione dell’ex di turno Grosso, ma quando gli emiliani hanno aumentato i giri del loro motore, sono riusciti a lasciare il segno. Significativo in questo senso il secondo tempo, che vede per larghi tratti le Rondinelle condurre le redini del gioco e sfiorare quello che sarebbe stato il meritato pareggio al 23’ con Borrelli. L’ex Frosinone, tutto solo davanti a Moldovan, scavalca il portiere locale, ma manda il pallone a sbattere sulla traversa. Gol sbagliato che viene pagato subito a carissimo prezzo dai biancazzurri, che al 28’ subiscono la ripartenza che consente a Laurienté di firmare la rete del definitivo 2-0.