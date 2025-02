Ilfattoquotidiano.it - Agrigento capitale della Cultura, il flop dello spoil system: spettacoli “riciclati”, zero eventi memorabili e la lettera anonima sull’ex FdI

è stata sequestrata dalla politichetta locale per un’operazione di potere, dunque si procede improvvisando, senza un progetto, anche riciclandodatati e senza grande respiro”. Parola di Calogero Pumilia, ex presidenteFondazione Orestiadi di Gibellina (Trapani), già parlamentare agrigentinoDc e sottosegretario. Ha lasciato il suo incarico alla fondazione il 3 gennaio scorso, in dissenso con gli appetiti e l’invasione dei partiti. Ora osserva la partita e commenta a bordocampo, con l’Osservatorio permanente su. L’iniziativa è stata presentata il 5 febbraio nel capoluogo siculo. Con Pumilia c’è Maurizio Masone del Centro Pasolini e una fitta rete di associazionili, il “Cartello sociale” che include le organizzazioni sindacali, rappresentanti del mondo cattolico e dell’imprenditoria locale.