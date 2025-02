Dayitalianews.com - Agrigento Capitale della cultura, arriva la nave Amerigo Vespucci

Il 30 aprile prossimo, il velieroscuolaMarina Militare, farà scalo a Porto Empedocle per rendere omaggio all'evento "Italiana2025"."Attendiamo con entusiasmo l'arrivo, si tratta di un'occasione di orgoglio per l'intera comunità, a conferma del prestigio die di tutta la provincia – dice il sindaco di, Francesco Micciché – Ringrazio il ministroDifesa, Guido Crosetto, l'ammiraglio Enrico Credendino e il generale Luciano Antonio Portolano per aver accolto la mia richiesta".Immagine di repertorio.