Ilrestodelcarlino.it - "Aggressione gravissima, servono controlli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La sicurezza, in centro storico e non solo, rappresenta una priorità per l’Amministrazione, che ha attivato un presidio costante del centro creando una nuova zona di Polizia di Prossimità che partirà a giorni, con agenti dedicati a controllare e raccogliere le segnalazioni". Così il sindaco Matteo Mesini, che esprime "solidarietà da parte dell’intera Amministrazione" alla signora aggredita in via Cavallotti ma non rassicura le opposizioni. "La situazione comincia a preoccupare", osserva l’ex sindaco Gian Francesco Menani, mentre la segreteria cittadina della Lega, con Sharon Ruggeri, definisce "gravissimo" l’accaduto e invita il sindaco ad agire, "in fretta" suggerendogli "di utilizzare i vigili per presidiare il territorio ed operare efficacemente anziché impiegare due pattuglie per le riprese cinematografiche in atto in città.