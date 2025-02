Ilrestodelcarlino.it - Ageop, il nuovo traguardo: "Curare chi vive fuori città"

Se da dieci anni a questa parte l’associazioneha potuto alzare l’asticella di #Lottoanchio, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicata alla giornata mondiale contro il cancro infantile, è perché non è sola. Al suo fianco può contare di istituzioni fondamentali che offrono il loro patrocinio – Regione, Comune, Policlinico Sant’Orsola e Ascom Confcommercio – ma soprattutto un numero sempre crescente di cittadini donatori. Grazie a loro e all’esperienza di oltre 40 anni di, l’assistenza, l’accoglienza e la tutela dei diritti dei piccoli pazienti oncologici sono migliorate costantemente. Per l’edizione di quest’anno, lanciata ieri, l’obiettivo è ambizioso: raccogliere 120 mila euro per realizzare, a partire dal 2026, un progetto pilota di assistenza domiciliare nelle caseRicerca dedicato ai bambini e agli adolescenti non residenti a Bologna.