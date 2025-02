Ilrestodelcarlino.it - Affari loschi via Telegram. Tre giovani nei guai

Tre persone indagate, 115mila euro sequestrati, 11 canalioscurati. La guardia di finanza ha sgominato una banda di tre persone (un 23enne di Savignano, un 24enne di Roncofreddo e un 30enne di Morciano) dedite alla contraffazione e alla spendita di banconote false, alla vendita di documenti contraffatti, droga e riciclaggio, a seguito di un’indagine sul dark web e. Ma le indagini sono destinate ad ampliarsi ulteriormente, perché nella rete degli inquirenti sono finiti altri profili di utenti sui quali si sta indagando per capire le differenti responsabilità. Al momento, le fiamme gialle hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì che ha disposto il carcere per il 30enne di Morciano, e gli arresti domiciliari per il 23enne di Savignano e il 24enne di Roncofreddo.