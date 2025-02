Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan accolto dai fischi del pubblico australiano prima dell’inizio di Grand Slam Australia

Leggi su Zonawrestling.net

Nella mattinata italiana è andato in scena, puntata speciale di Collision in onda da Brisbane che verrà trasmessa questa notte negli Stati Uniti dopo la fine dell’All Star Saturday NBA. Uno show accompagnato dalle polemiche in questi mesi, col cambio di location dallo stadio ad un palazzetto con meno capienza a causa delle scarse vendite che ha portato a problemi sui posti a sedere e i pacchetti VIP già acquistati che non sono stati rimborsati. Poi c’è stato anche un dibattito online, abbastanza inutile, sul fatto che inizialmente fosse considerato un PPV e non un show settimanale speciale. Il risentimento delUn debutto innon facile perche appena è stato presentato ad inizio show è statodai booo e daideldel Brisbane Entertainment Centre.