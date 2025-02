Zonawrestling.net - AEW: Rey Fenix starebbe trattando la rescissione con Tony Khan

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo mesi di immobilismo e di polemiche, la AEW ha finalmente deciso di fare un passo verso i wrestler più scontenti che aveva sotto contratto, e nella scorsa settimana, oltre alla scadenza ufficiale del contratto di Malakai Black, è arrivata la conferma dell’addio di Miro e di Ricky Starks, con quest’ultimo che ha già fatto il suo debutto in NXT proprio lo scorso martedì. C’è però un altro nome che negli scorsi mesi è stato al centro delle polemiche per come è stato trattato dalla federazione di Jacksonville.Stiamo parlando di Rey, che da tempo sta cercando di lasciare la AEW per raggiungere Penta in WWE e riformare i Lucha Bros, ma che è bloccato in AEW dopo che, probabilmente piccato per le trattative che andavano avanti alle sue spalle con la WWE, ha deciso di far valere la clausola legata agli infortuni e prolungare di diversi mesi il contratto del luchador.