Zonawrestling.net - AEW: Resa dei conti a Grand Slam tra Mariah May e Toni Storm – Spoiler

Quest’oggi in Australia si svolge l’evento AEW. Molti i match in programma con diversi titoli in palio. Tra questi quello traMay evalido per l’AEW Women’s Title. Le due sono coinvolte in un’aspra rivalità da mesi. Ecco cosa è successo.torna campionessaAAustralia nuovo capitolo della faida traMay e. A All Inaveva strappato la cintura all’ex amica ed alleata, ma oraha avuto la sua vendetta. Il match tra le due è stato combattuto, con entrambe le contendenti che sono andate vicine alla vittoria. Alla fine a spuntarla è statagrazie alla sua “Zero”. “Timeless” diventa così una 3 volte AEW Women’s Champion e lo ha fatto davanti al pubblico di casa che le ha reso omaggio con il coro “You deserve it”.