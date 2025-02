Lanazione.it - Adsp, Rixi accelera sulle nomine: "Non si può attendere all’infinito"

Progetti e idee per un porto dal profilo internazionale che contribuisca, in un attento gioco di squadra, a competere con le più importanti realtà mondiali. Ma sul futuro presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei porti di Spezia e Marina di Carrara ancora nessun nome ufficiale. Il viceministro Edoardonella visita ufficiale ieri all’inserita nel tour di tutte le realtà portuali che andranno a rinnovo di presidenza si è divertito sul “toto“ nomi che stanno girando sul ruolo di presidente. Tanto da ironizzare sul vantaggio di aprire una sala scommesse. Ma alla precisa richiesta di quanto “puntare“ su Federica Montaresi il viceministro con un sorriso di cortesia ha dribblato il quesito. Ma se l’attuale commissario dell’abbia i titoli per occupare il ruolo lasciato vacante lo scorso settembre da Mario Sommariva si saprà tra qualche settimana.