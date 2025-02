Oasport.it - Adriano Panatta su Sinner: “Tre mesi non sono un dramma, la Wada ha voluto imporsi. Scelta pratica”

Jannikdovrà scontare una squalifica di tree non potrà dunque disputare un incontro agonistico fino al 4 maggio. Lo stop è figlio di un accordo tra il numero 1 del mondo e la, che aveva presentato ricorso al TAS dopo che il tennista italiano era stato assolto dall’ITIA in merito alla positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa a Indian Wells. Il fuoriclasse altoatesino salterà così i tornei in programma nelle prossime settimane, soprattutto i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.L’azzurro spererà di conservare il primo posto nel ranking ATP in vista del suo ritorno in campo, previsto in occasione degli Internazionali d’Italia che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Dopo l’appuntamento di fronte al proprio pubblico l’attenzione sarà rivolta al Roland Garros, secondo Slam della stagione in cui l’azzurro spererà di fare la differenza e di ruggire come ha fatto tre settimane fa agli Australian Open.