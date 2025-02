Ilrestodelcarlino.it - Addio alla nonna di Giulia Cecchettin, il figlio Gino le dedica la canzone di Cristicchi

Rovigo, 15 febbraio 2025 – Una grande commozione collettiva in tutto il Polesine per la scomparsa di Carla Gatto. La notizia ha scosso l’opinione pubblica. Aveva 76 anni la madre didi, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023. Molto conosciuta come artista e scrittrice era di Beverare di San Martino di Venezze (Rovigo), è deceduta venerdì 14 febbraio all’ospedale di Verona, a seguito di un aggravamento delle condizioni. L’annuncio social delLa scomparsa di Carla Gatto, è stato reso noto sui propri profili social da, con una citazione a lutto della‘Quando sarai piccola’, che Simoneha cantato al festival di Sanremo,ndola a sua madre. Da dicembre la donna accusava difficoltà respiratorie per cui si stava sottoponendo a cure e accertamenti.