Ilrestodelcarlino.it - Addio al sarto Francesco Vincenzi. Storico dirigente Cna Val d’Enza

alloCna, venuto a mancare ieri all’età di 82 anni. Artigiano in pensione da oltre dieci anni,dell’area Cna Vale, più recentemente, di Cna Pensionati,era molto conosciuto anche nel mondo del volontariato e nella comunità di Quattro Castella. "Originario della Calabria, è arrivato nel reggiano all’età di 15 anni – riferisce Cna in una nota –. È a Quattro Castella che s’insedia e, da, negli anni ’70 apre un’attività artigianale nel settore dell’abbigliamento". Un laboratorio cheha sempre considerato "come la sua scuola", bottega d’arteriale dove "ha ottenuto soddisfazioni arrivando a produrre campioni per importanti stilisti del Made in Italy". Tra i numerosi incarichi che ha svolto nel mondo associativo, ha fatto parte della direzione provinciale ed è stato presidente dell’area Valnei primi anni Duemila.