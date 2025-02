Lanazione.it - Addio a Maria Velia Lorenzi: "Scrittrice di grande sensibilità"

che avrebbe tra poco compiuto 81 anni, volontaria dell’Associazione L’Alba dal 2000, quando ha incominciato a condurre il laboratorio di scrittura dell’associazione: Esprimersi Scrivendo. "I partecipanti che si sono succeduti nel laboratorio – spiega la presidente Gallo – la ricordano tutti con affetto, per la capacità che aveva di valorizzare le persone usando lo strumento della parola. Da questa esperienza è nato il bisogno di pubblicare i lavori dei partecipanti al gruppo, e per questoha ideato un giornale che ha dato voce ai membri dell’associazione: il primo numero dell’Immaginario è stato pubblicato nel settembre 2006". "Dal 2007anno di nascita del concorso letterario Versi per L’anima che è giunto nel 2024 alla sua diciottesima edizione, è stata presidente del concorso, e membro dei giurati".