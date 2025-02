Ilrestodelcarlino.it - Acli Lugo-Ravenna, medaglie ai Regionali

Una medaglia d’argento e due di bronzo. È l’eccellente bottino conseguito dal Tennis Tavoloin occasione dei campionatidi tennis tavolo riservati agli atleti di 5ª e 6ª categoria, disputatisi a San Felice sul Panaro in provincia di Modena. Nella 6ª categoria, Claudio Vitali ha conquistato il terzo posto nel singolo, confermando un eccellente stato di forma, mentre nel doppio ha raggiunto di nuovo il podio, questa volta in coppia con Daniele Ragazzini, aggiudicandosi un meritato bronzo. La coppia lughese Cristiano Avveduti e Piero Nostri, invece, ha brillato nella 5ª categoria, conquistando un fantastico argento nel doppio. Il Tennis Tavolosi è presentato in terra modenese con un folto gruppo di atleti: tre nella 6ª categoria (Ragazzini, Vitali e Tabanelli) e nove nella 5ª.