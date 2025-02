Dayitalianews.com - Acireale, chiusi due parrucchieri abusivi

Leggi su Dayitalianews.com

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel controllo del territorio, per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità diffusa.Nel corso del servizio, i Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, assieme al personale della Polizia Locale di, hanno effettuato accessi ispettivi presso due attività di acconciature, una per uomini e una per donne, rivelatesi entrambe completamente abusive.In particolare, gli uomini dell’Arma hanno individuato un garage situato all’interno di un condominio nella frazione acese di San Giovanni Bosco, ove, da qualche giorno, avevano notato un viavai anomalo di uomini di diverse età, anche bambini assieme ad adulti.Per tale motivo, i Carabinieri hanno deciso di sottoporre a controllo quel locale e, l’altro pomeriggio, sono entrati, constatando come all’interno del garage era stato ricavato un vero e proprio parrucchiere per uomo, gestito da un ragazzo di 21 anni.