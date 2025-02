Achille Lauro torna sul presunto flirt con Chiara Ferragni | Roba montata da terzi

Leggi su Open.online

«Unada»:sul gossip lanciato da Fabrizio Corona su Falsissimo legato a un suoconrispondendo alle domande dei giornalisti al Festival di Sanremo. A margine della conferenza stampa, all’autore di Incoscienti giovani viene chiesto se abbia ascoltato Battito, il pezzo in gara di Fedez. «Giuro, non l’ho ascoltato bene ma ho sentito che sta piacendo. Sono contento per lui. Se ci siamo visti, parlati? Magari capiterà», rispondeche con Fedez ha collaborato anche alla realizzazione della hit Mille cantata insieme a Orietta Berti.ndo al gossip anche sul dissing Fedez-Tony Effe che ha preceduto i giorni del Festival,spiega: «Conosco Tony Effe da tanti anni, abbiamo fatto parte dello stesso mondo urban.