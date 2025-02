Biccy.it - Achille Lauro su Fedez e Chiara: “Mi auguro di chiarire con lui”

A pochi giorni dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta frequentazione segreta conFerragni (mentre lei stava ancora con),ha replicato, ma senza smentire.“Alcuni hanno fatto dei pettegolezzi e della cronaca rosa il loro mestiere, e ne traggono profitto. Per fortuna io continuo a vivere nel mondo dei grandi sogni e di chi osa sognare in grande. Sono totalmente immerso nei miei progetti e, trascorrendo molto tempo a fare il mio meglio, non seguo il gossip, che sinceramente non mi interessa. In questo periodo così positivo, preferisco lasciare il gossip a chi si nutre esclusivamente di esso, perché non mi rispecchia affatto. Inoltre, quando si discute di violenza contro le donne, bisogna rendersi conto che, in fondo, la situazione non è poi così diversa”.