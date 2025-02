Fanpage.it - Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025 è in stato di grazia e noi ci siamo cascati di nuovo

Leggi su Fanpage.it

Con Incoscienti giovani ha conquipubblico e stampa, l'omaggio a Roma con Elodie nella serata cover ha aggiunto un'altra tacca nell'indice di gradimento, nelle sue interviste non si sottrae a nessuna domanda ma non presta mai il fianco al commento feroce o al facile gossip:in questodiè in pienodi. E noi cidi