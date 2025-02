Accusò Jay-Z di averla stuprata a 13 anni con Puff Daddy ora si tira indietro Il rapper | Storia inventata

Leggi su Open.online

La donna che aveva denunciato di essere statadaiJay-Z e da Sean Combs () quando aveva appena 13ha rito la propria accusa. La decisione fa seguito all’azione legale promossa dagli avvocati di Jay-Z, che avevano parlato di «evidenti inconsistenze» nel racconto della donna, emerse anche da un’inchiesta giornalistica della Nbc. In un primo momento, l’accusatrice si era difesa dicendo che le vittime di aggressioni sessuali soffrono spesso di vuoti di memoria. Ma ora, secondo quanto riportano i media americani, la donna ha deciso di cambiare idea, rindo la denuncia «senza pregiudizio», il che significa che non potrà più ripresentarla nemmeno in futuro. Il sollievo di Jay-ZLa rinuncia all’azione legale è stata accolta con sollievo dal team legale di Jay-Z, marito di Beyoncé e considerato tra i migliori artisti rap di sempre.