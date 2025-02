Accordo Sinner-Wada | il numero uno squalificato per tre mesi Tornerà in campo a maggio per gli Internazionali d’Italia

Leggi su Sportface.it

Janniksconterà una squalifica di treper doping. Il fuoriclasse azzurro ha infatti deciso di accordarsi con l’Agenzia Mondiale Antidoping () per risolvere definitivamente il caso Clostebol, accettando così un periodo di ineleggibilità di treper la violazione delle norme antidoping del marzo scorso, quando risultò positivo a due controlli. Nonostante questa Spada di Damocle sulle spalle, il fenomeno azzurro aveva comunque portato a casa due slam, le Atp Finals e la Coppa Davis con l’Italia, a dimostrazione della sua enorme forza mentale. Tra tre, con la testa sgombra, l’auspicio è che possa riprendere a macinare risultati come fatto in precedenza: il rientro è previsto per inizioagli.È una notizia che lascia attonito il mondo del tennis, ma che risolve un problema che si stava facendo sempre più consistente per Jannik, con il rischio del protrarsi della questione fino a fine anno.