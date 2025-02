Dayitalianews.com - Abusi su bimbo di sette anni, arrestato 65enne amico di famiglia

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora un presunto caso die violenze verso minori nel Salento. Un uomo di 65é statodai carabinieri della compagnia di Gallipoli perché indagato pernei confronti di un bambino di 7. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere é stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta del pubblico ministero Maria Vallefuoco. Diversi gli episodi disu cui sono al lavoro, con il massimo riserbo, gli investigatori. I fatti sarebbero avvenuti all’interno del negozio della nonna del piccolo, ignara di tutto.su piccolo di, indagini in corso L’uomo avrebbe approfittato della fiducia delladel piccolo per rimanere da solo col piccolo e palpeggiarlo nelle parti intime. Il bambino, inizialmente, avrebbe taciuto, per poi raccontare tutto ai genitori.