Abbiamo provato il modo più strano di prendere il caffè

Ilin pasta - da spremere dal tubetto come fosse un dentifricio - non era nel nostro immaginario. Quando nescoperto l'esistenza, l'idea ci è sembrata sufficientemente folle da contattare i due inventori, in Svizzera, e far loro la seguente domanda: come diavolo vi è venuto in mente? Per scoprire invece che il ragionamento di Alexander Haeberlin e Philippe Greinacher - 35 e 38 anni, rispettivamente designer ed esperto di marketing - in realtà non fa una piega.Dalla teoria alla praticaI fondatori di No Normal CoffeeDa sinistra a destra: Alexander Haeberlin e Philippe Greinacher, fondatori di No Normal Coffeemathyas kurmann«Siamo amanti dell'aria aperta - escursionismo, ciclismo, arrampicata, sci. tutto ciò che comporta aria fresca e montagne (o spiagge) - ed era impossibile per noi bere un'ottima tazza didurante le nostre uscite senza comprometterne il gusto o la praticità», raccontano.