Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo mandato in pensione ‘Perché Sanremo è Sanremo’”: Gabri Ponte sul palco dell’Ariston apre la finale del Festival. Dalla malattia al cuore al nuovo tormentone

in’”. Gabrynon ha dubbi: il suoTutta l’Italia ha soppiantato l’iconica sigla scritta dal maestro Pippo Caruso, nel 1995, diventata un manifesto deidi Pippo Baudo, il cui successo resiste granitico da trent’anni. Il dj e producer si gode il successo esplosivo della sua hit, scelta da Carlo Conti come jingle ufficiale del, e si prepara a sbarcare all’Ariston stasera per aprire la finalissima del2025.GABRYLADICON “TUTTA L’ITALIA”Dopo cinque giorni di martellamento assoluto, Gabrysi prepara dunque ad aprile ladi, arrivando sulda “vincitore morale”, come molti lo definiscono ormai da giorni. “È una grande emozione. Mi ricordo quando ci salii nel 2003 col mio gruppo (gli Eiffel 65, ndr.