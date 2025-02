Ilrestodelcarlino.it - A Sanremo torna Farfisa, simbolo marchigiano adorato dai Pink Floyd: ecco cos’è

Ancona, 15 febbraio 2025 – Il sapore musicale delle Marche si può gustare anche ascoltando capolavori capitali nella vita del Rock? La risposta è affermativa. Fu infatti Richard Wright, leader e tastierista deia innamorarsi del suono delCompact Duo strumento utilizzato per buona parte della sua carriera, dai primi concerti all'UFO club di Londra sino al mitico Live at Pompeii del 1972. Nello stesso periodo, i modelli multi-timbrici della storica produttrice marchigiana che, fondata nel 1946 a Camerano, ideò, per oltre trent'anni, i tasti più gloriosi della musica, accompagnarono l'estro di Elton John nell'esecuzione della celebre “Crocodile Rock”. Da decenni gli organi, continuano ad essere richiesti sul mercato dell'usato e utilizzati da musicisti e gruppi interessati a ricreare atmosfere degne di epoche immortali ed irripetibili nell'avventura del sound contemporaneo.