Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo si sco*a eccome. Quando lo faccio solitamente ascolto musica classica”: le rivelazioni piccanti di Clara

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra gli artisti in gara al Festival di2025 c’è ancheSoccini, meglio conosciuta semplicemente come. La cantautrice e modella – nata a Varese il 25 ottobre 1999 – stasera ha cantato con Il Volo “The sound of silence”. Bella, brava e pure simpatica. Di recente è stata ospite del podcast di My Secret Case, nota azienda di articoli dedicati al sesso. La voce di “Febbre” ha risposto ad alcune domande ‘osè’: “Asi?”, chiede diretta la presentatrice. Allorarisponde senza tanti giri di parole: “Io no, però secondo me si scopa“. Quindi spiega: “A guardare certi cantanti secondo me scopano“. Non finisce qua. Si va avanti anche con altre domande più “intime”. “Questo (tiene in mano un vibratore, ndr) non lo uso, queste (le manette, ndr) mi piacciono assai, assai.