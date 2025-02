Gqitalia.it - A Sanremo Mahmood non sbaglia un colpo, il suo grooming è sempre da premio

Leggi su Gqitalia.it

I capelli dinon seguono le tendenze, le dettano. Lui e il suo fidato hairstylist, Alfredo Cesarno, trasformano ogni look in un'opera d’arte, riscrivendo le regole dell’hairstyling maschile. Ogni taglio, ogni dettaglio, diventa un manifesto di stile. E in un Festival che quest’anno ha scelto la prudenza, lui ha deciso di osare, portando sul palco non solo la sua presenza scenica, ma un’immagine studiata in ogni dettaglio. Il risultato? Und’occhio impossibile da ignorare, un segnale chiaro: il coraggio di distinguersi è la vera firma del successo.Lo aveva già dimostrato lo scorso anno con finte cornrows e grafismi geometrici che hanno lasciato il segno, e ha continuato a farlo nel suo ultimo tour, scolpendo geroglifici incisi a colpi di gel. Un linguaggio visivo in costante evoluzione.