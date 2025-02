Lanazione.it - A Pontedera arrestato un pericoloso latitante. Casciana, sindaco riceve il nuovo maresciallo

I carabinieri del radiomobile della compagnia dihannoun. Si tratta di un cittadino straniero di 37 anni sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene nel marzo del 2024. L’uomo, condannato a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per favoreggiamento al contrabbando, reato commesso in Romania, era ricercato in tutta Europa. L’arresto è avvenuto al termine di un’accurata attività di indagine e controllo del territorio. Il ricercato è stato associato al carcere Don Bosco di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria. ATerme ildiTerme Lari, Paolo Mori, ha dato il benvenuto alcomandante della stazione carabinieri,ordinario Giuseppe La Rocca, con una visita ufficiale. Durante l’incontro, ilha consegnato aluna targa di auguri, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Comune e Arma dei carabinieri per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.