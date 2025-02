A Maccarese si può camminare tra i mandorli in fiore per Carnevale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 febbraio 2025- Non solo carri allegorici: in occasione della festa di, laSPA, in collaborazione con la Pro Loco, permetteranno la “Passeggiata tra iin”. La fioritura potrà, infatti, essere ammirata accedendo a piedi, dalle 11 alle 17 su viale di Castel San Giorgio.Vedere iinè un’esperienza affascinante.Iproducono fiori delicati e colorati, che variano dal bianco al rosa intenso. Questo spettacolo naturale crea paesaggi mozzafiato. La fioritura deiavviene in primavera, segnando la fine dell’inverno e l’inizio di una nuova vita. È un simbolo di rinnovamento e speranza. I fiori deiemettono un profumo dolce e avvolgente, che aggiunge un ulteriore strato di bellezza all’esperienza.Passeggiare tra iinoffre un’opportunità per rilassarsi e riflettere, immersi nella bellezza della natura.