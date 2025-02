Laspunta.it - A Formia Giuseppe Nocca presenta “Percorsi di fede, gusto ed arte: il pellegrinaggio che nutre”

Nell’ambito della rassegna Sentieri d’2025, il Koinèun affascinante incontro dal titolo “di: Ilche”, con la pcipazione del professor. L’appuntamento si terrà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 17.30, presso lo spazio espositivo del punto IAT del Comune di.Con l’apertura del nuovo Giubileo, si ripropone uno scenario storico affascinante: ilcome fenomeno che per secoli ha attraversato l’Europa, con migliaia di viandanti in cammino verso mete sacre come Roma, Santiago di Compostela o Gerusalemme. Questo movimento di persone ha lasciato tracce indelebili non solo nella spiritualità, ma anche nell’e nella cultura gastronomica, attraverso lo scambio di ricette e preparazioni alimentari.