Oasport.it - A che ora partono Peterlini e le azzurre nello slalom dei Mondiali: n. di pettorale, programma, tv

femminile insabato 15 febbraio, a Lenzerheide, in Svizzera, valido per i2025 di sci alpino, saranno 116 le atlete in gara, con 52 Paesi rappresentati: la prima manche scatterà alle 09.45, mentre la seconda run avrà inizio alle 13.15.LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DEIDI SCI ALPINO ALLE 9.45 E ALLE 13.15Saranno quattro leal cancelletto di partenza: salvo interruzioni, nella prima manche Martinacol 22 partirà alle 10.14, Marta Rossetti col 32 alle 10.28, Lara Della Mea col 34 alle 10.30 e Giorgia Collomb col 45 alle 10.41.Guarda idi sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer lospeciale femminile dei2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.