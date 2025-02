Oasport.it - A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Falun 2025: programma, startlist, streaming

Siamo in prossimità della seconda giornata di gare a, dovela Coppa del Mondo di sci dipropone le 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli. E lo fa con 64 partenti nella competizione femminile e 92 in quella maschile.L’Italia schiera cinque donne, con obiettivi differenti peraltro, tra il tentativo di racimolare punti e quello di dare possibilità d’esperienza al livello più alto. In campo maschile, invece, al di là delle presenze dei vari Pellegrino e compagni usuali, fa in qualche modo piacere veder ricomparire Francesco De Fabiani, al quale darebbe senz’altro sorriso un ritorno di fiamma come non si vede da tanto.Le 10 km tc di Coppa del Mondo asaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo lazione di seguito indicata. La direttasarà assicurata da RaiPlay Sport 1 (gara maschile), Discovery+ (integrale), Sky Go e DAZN (gara femminile).