Sport.quotidiano.net - A Bari la Cremonese si ferma proprio all'ultimo istante: 1-1 beffa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un autogol sul finire del recupero di Bianchetti cancella una vittoria che lagià sentiva sua in casa del. L’1-1 finale, maturato per di più in circostanze così sfortunate, lascia l’amaro in bocca alla squadra di Stroppa, che non riesce ad avvicinarsi allo Spezia e deve pensare a consolidare il quarto posto dal ritorno delle inseguitrici. L’incontro al “San Nicola” si dimostra combattuto e piacevole sin dalle battute iniziali. Le occasioni da rete non mancano su entrambi i fronti, ma, sostanzialmente, nel primo tempo sono i grigiorossi a farsi preferire, mentre nella ripresa sono i padroni di casa a partire meglio. Al 24’, però, arriva la splendida azione che consente a Valoti di siglare in bello stile la sua prima rete con la, un vantaggio che la compagine ospite sembra in grado di condurre in porto.