Ilrestodelcarlino.it - A 35 anni dal trionfo al Viareggio. Reunion della Primavera del ’90

"C’è stato un tempo in cui i calciatori erano ragazzi come noi, giusto un po’ più bravi a giocare a pallone". Parole e musica di Federico Buffa in omaggio al Grande Torino. Vanno bene anche per una squadra di bravi ragazzi vestiti di bianconero che 35fa, agli ordini di un ex roccioso terzino di San Piero in Bagno, già eroeFiorita, Paolo Ammoniaci, vinse il Torneo di, vetrina internazionale di elite del calcio giovanile. Cui era un onore essere invitati ad affrontare le migliori formazioni giovanili del mondo, costruite con tanti soldi e zeppe di gente che poi sfonderà nel calcio che conta. Bene, quel Cesena cui nessuno pronosticava anche solo il passaggio del primo turno, uno dopo l’altro fece fuori avversari di grande prestigio come Juve, Fiorentina, Young Boys e in finale il Napoli con gol di Ulisse Masolini, facendo arrabbiare parecchio Luciano Moggi che degli azzurri era direttore sportivo.