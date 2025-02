Laspunta.it - 300 ragazzi a scuola di antimafia. L’iniziativa di Libera e Vento di Legalità ad Ariccia e Velletri.

Leggi su Laspunta.it

Palazzo Chigi adè stata la sede dell’incontro “Per una societàdalle mafie e da ogni forma di il” che il Presidio dei Castelli Romani “Natale De Grazia” di “” e il movimento “di”, hanno organizzato in collaborazione con il comune di, coinvolgendo sedici istituti del territorio.Una platea di quasi 300 studenti ha preso parte all’incontro che ha visto come relatori Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di Napoli, Ottavio Sferlazza, già Procuratore della Repubblica di Palmi e Gianpiero Cioffredi, Referente diper il Lazio: figure prestigiose che hanno portato una testimonianza importante per tutti gli studenti.Caterina Viola, referente del presidio didei Castelli Romani e del movimento “di”, che ha moderato l’incontro, oltre i sentiti ringraziamenti a chi ha lavorato all’organizzazione della giornata, si è soffermata su quanto sia stato difficile intraprendere il percorso di cui questo efa parte: “Coinvolgere le scuole sulla diffusione del tema dellanon è stato immediato, ma dopo aver conquistato la fiducia dei dirigenti scolastici e dei, vedere una platea cosi piena e partecipativa è certamente motivo di orgoglio e mi sprona ad andare avanti senza sosta in un lavoro importante e faticoso, ma che dà tante emozioni.