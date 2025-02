Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali: Sulemana titolare, De Ketelaere, Ederson e De Roon in panchina

, le(3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Toloi; Cuadrado,, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.A disposizione: Rui Patricio, Rossi,, De, Bellanova, De, Djimsiti, Cassa, Palestra, Vlahovic, Del Lungo, Zappacosta(4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makounbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli All. NicolaA disposizione: Auseklis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto Palomino, Pavoletti, Obert, Luvumbo, KingstoneGian Piero Gasperini rivoluziona la Dea contro il: fuori Dee De. Largo dal primo minuto a, che farà coppia con Pasalic in mezzo al campo. In attacco spazio a Retegui supportato da Samardzic e da Brescianini.