Lanazione.it - Zucchero a forma di cuore per ricordarsi di donare

Leggi su Lanazione.it

Per la festa di San Valentino, il Gruppo Fratres di Agliana sarà nei bar aglianesi, per "addolcire la giornata" con una bustina didi, che ricorda l’amore per il prossimo che contraddistingue ogni donatore. Amore che risulta diffondersi sempre di più, poiché nel Gruppo Fratres di Agliana i donatori sono in aumento. Il presidente, Andrea Rossini, comunica con soddisfazione i dati del 2024, che registrano una crescita di donatori attivi e raccolta di sangue e plasma. Nel 2023 erano state effettuate 428 donazioni, tra sangue e plasma. I donatori attivi erano 244, dei quali 47 nuovi. Nel 2024 le donazioni sono salite a 464, con 269 donatori attivi, dei quali 63 nuovi. "C’è stato quindi un incremento del più 8.41% rispetto alle donazioni del 2023 – rileva Andrea Rossini –.