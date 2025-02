Amica.it - Zoe Saldaña e i figli sul red carpet: quattro gocce d’acqua

È davvero un momento d’oro per Zoe: dopo avere vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in Emilia Pérez come miglior attrice non protagonista, e la nomination agli Oscar per lo stesso ruolo, mercoledì è stata insegnata dell’American Riviera Award per la sua carriera. E per celebrare il traguardo ha deciso di presentarsi alla cerimonia con i tre, mostrando una somiglianza incredibile.I tredi Zoe, ritratto di mammaL’attrice 46enne è arrivata sul reddel 40esimo Santa Barbara International Film Festival con un abito di paillettes nero e un enorme sorriso, tenendo per mano i gemelli, Cy Aridio e Bowie Ezio, di 10 anni, e ilo più piccolo Zen Anton, 8 anni, nati dal matrimonio con il regista italiano Marco Perego. I due si sono sposati nel 2013, e sono una delle coppie più inossidabili di Hollywood, estremamente riservati ma spesso insieme sul red