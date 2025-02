Zelensky | Putin pronto guerra Paesi Nato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.54 L'Ucraina è pronta a "parlare di tutto" e a negoziati costruttivi, ma gli Usa non hanno ancora predisposto un piano per chiudere la. Così il presidente ucraino ai cronisti alla Conferenza di Monaco. Colloqui con Mosca quando Kiev, Usa e alleati Ue avranno trovato una posizione comune, aggiunge. Secondo, senza garanzie di sicurezzapotrebbe attaccare, l'anno prossimo. "Polonia,Baltici.E' quello che penso.Ho informazioni dall'Intelligence, ma non al 100%", precisa il presidente ucraino.